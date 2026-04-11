「マンションを私物化するな」「クレームばかり言うなら一軒家に引っ越されたらいかがですか？」――。赤字で乱暴に書きなぐられた紙が、ある日突然、自宅のポストに投げ込まれていたら、あなたはどう感じるだろうか。漫画家・エッセイストのさかもと未明さん（60歳）は、その辛辣な言葉に絶句したという。「これは決して他人事ではありません。同じようなことは、日本中のマンションで起きているはず。だからこそ、私の体験を知っ