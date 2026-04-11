フジテレビ伝統の放送枠が消滅例年4月2週目に入ると各局の新番組がスタートしていくが、今春は報道・情報番組の改編が目立っている。その最たるところはフジテレビの『めざましテレビ』（月〜金曜5時25分）と『ノンストップ！』（月〜金曜9時）の放送時間拡大。3月30日から、前者は終了時刻を45分、後者は開始時刻を50分拡大した。これによって『小川宏ショー』『おはよう！ナイスデイ』『とくダネ！』『めざまし8』『サン！シャイ