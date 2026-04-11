廃止の決定自体は問題ではない2026年4月、LINEヤフー社は、新拠点「赤坂オフィス」の開設にあわせて、原則週3回出社へ段階的に移行することを発表しました。発表直後からSNSでは賛否が飛び交い、とくに2020年9月に旧ヤフーのXの採用アカウントが発信した「コロナ終息後もずっとリモート」という趣旨の投稿が掘り起こされ、「言っていたことと違うのではないか」という声が一定の支持を得ていました。私はこの件を「よい／悪い」の