アメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議が11日、仲介国のパキスタンで行われる予定です。両国の主張の隔たりは大きく、予定通り協議が行われるかは不透明な状況です。アメリカとイランによる協議は、パキスタンの首都イスラマバードで11日に行われる予定です。アメリカの交渉団を率いるバンス副大統領は10日、「交渉は前向きなものになるだろう」と述べました。しかし、アメリカとイランが合意した停戦をめぐり両国の主張は大