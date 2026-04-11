名門ミスコン「ミスマガジン2023」で『読者特別賞』を受賞した一ノ瀬瑠菜（19）が10日から、デジタル限定写真集『るたんは最強！』をワニブックスからリリースした。【別カット】刺激的！“棒”にもたれる制服姿の一ノ瀬瑠菜アイドルグループ『シャルロット』を惜しまれつつ卒業し、女優やタレントとして新たなステージへと歩み始めた一ノ瀬の最新デジタル写真集が完成した。「ミスマガジン2023」読者特別賞の受賞を皮切りに、