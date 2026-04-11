お笑い芸人の藤井隆さん、タレントの井上咲楽さんが司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（毎週日曜、午後0時55分〜）の4月12日放送回は、長野県諏訪市に暮らす新婚夫婦が登場します。日本とロシアに引き裂かれた恋、10年越しの再会、そして「見返してやる」という執念で世界一にまで上りつめた妻――まるでドラマのようなラブストーリーが明かされます。妻は世界大会で優勝した“世界一美しい妻”。