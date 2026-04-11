「士業」の倒産が目立ってきた。給付金の不正受給の指南や、顧客から預かった資金の流用など、近年はコンプライアンス違反が原因で倒産するケースも目立つ。また、代表者の体調不良や死去、後継者の不在による事業停止など、後継者問題も資格の有無もネックになり容易でない。難関資格でも、経営は決して平たんでない「士業」の動向を東京商工リサーチが追った。◇ ◇◇企業倒産（負債1,000万円以上）のうち