＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン初日◇10日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞3アンダーで迎えた最終18番パー4。尾関彩美悠は、2打目を打ちグリーンまで行くと、その光景に驚いた。フェアウェイバンカーのアゴ付近から「ギリギリ」で打ったセカンドショットは、グリーン手前のカラーに着弾。そこからピンまでの距離は、35メートルも残されていた。【写真】超でかい！フカンで見る18番グリーン「