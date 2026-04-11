俳優の畑芽育が、11日発売の雑誌『ar』5月号（主婦と生活社）に登場する。【表紙】EJ＆NICHOLAS＆MAKIが華やかな衣装で登場！畑の連載「めいのこと」が本格始動する。第1回目は4月10日の誕生日を祝福。芸歴20年以上の大ベテランながら、中身はピュアでお笑いが大好きな等身大の24歳。24歳の抱負や23歳をプレーバックする。今号の通常版表紙は森七菜、特別版表紙は&TEAMのEJ、NICHOLAS、MAKIが飾る。