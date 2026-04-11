レバノンの首都ベイルートで、イスラエル軍の攻撃で焼け焦げた車両の前に立つ男性＝10日（AP＝共同）【エルサレム共同】レバノン大統領府は10日、イスラエルと米国との3カ国会合をワシントンの米国務省で14日に開くと発表した。米国の仲介で、レバノンを拠点とする親イラン民兵組織ヒズボラとイスラエルの停戦を目指す。イスラエルの有力民放チャンネル12によると、米国とレバノンは会合開催に向けてイスラエルに対し、ヒズボラ