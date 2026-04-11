通信カラオケ・JOYSOUNDの映像視聴サービス「みるハコ」では、2001年公開の映画『仮面ライダーアギト PROJECT G4』を無料配信する。29日公開の最新作『アギト-超能力戦争-』を記念したもので、4月15日から6月14日まで、対象機種を導入する全国のカラオケルームで視聴できる。『アギト-超能力戦争-』公開記念『仮面ライダーアギト PROJECT G4』無料配信今回配信される『仮面ライダーアギト PROJECT G4』は、平成仮面ライダーシリー