●顔が見えるからこそ信頼して選ばれる存在に 日本テレビ系新報道番組『追跡取材 news LOG』(25日スタート、毎週土曜22:00〜)。10日に東京・汐留の同局で行われた制作発表会見では、「プロセス」という言葉が17回も発せられ、番組コンセプトである「取材のプロセスを伝える報道」を強調。一方で、メインキャスターを務める和久田麻由子アナと森圭介アナの軽妙なやり取りも飛び出し、新コンビの空気感をのぞかせた。この会見のほぼ