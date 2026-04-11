船はどれくらいの速さで動いている？ 船は車よりも比較的ゆっくり進む 船の速さの単位を「ノット」といいます。日常ではあまり耳にしないものの、地球上を移動する船の世界では便利な指標として広く使われています。１ノットは「１時間に１海里進む速さ」であり、１海里は約1.852kmです。したがってノットを時速に換算すると、およそ2倍弱の値になります。 なぜノットという名前がついているかというと、航海中にロー