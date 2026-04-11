特集「キャッチ」です。今回は、FBS映像取材部の岡部千秋カメラマンが自らの父の姿を追ったカメラマンリポートです。娘が父にカメラを向けたのは、アスベストが原因でがんに冒された父の思いを世の中に伝えるためでした。 ■岡部千秋カメラマン（31）「今、話すのきついよね？」■父「うん、ちょっと。答えられるのは答えられるけれど。」■岡部カメラマン「この撮影をOKした理由ってある？」■父「この病気を広く知っ