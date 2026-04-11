愛知県一宮市の男性が、投資会社の社員を名乗る人物から暗号資産を使った投資話を持ちかけられ、およそ3億2000万円をだまし取られました。警察によりますと、去年5月ごろ、一宮市の70代の男性がインターネットで投資に関する広告にアクセスしたところ、イギリスの投資会社社員を名乗る人物から電話があり、暗号資産を使う株式投資を持ちかけられました。その後、利益の払戻しを依頼したところ「移動に税金がかかる」「