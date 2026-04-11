◆米大リーグカブス０―２パイレーツ（１０日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの今永昇太投手が１０日（日本時間１１日）、本拠のパイレーツ戦で今季３試合目の先発登板。６回までノーヒット１四球９奪三振で降板し、勝敗はつかなかった。鈴木誠也外野手は右膝負傷による開幕負傷者リスト（ＩＬ）から復帰し「５番・右翼」で今季初出場し、３打数１安打だった。チャンスに一打がでなかったカブスは敗れ、連勝