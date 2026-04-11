【ワシントン共同】米民主党のハリス前副大統領は10日、東部ニューヨークで開かれた有力黒人運動団体「ナショナル・アクション・ネットワーク」の大会で、2028年大統領選への再出馬に前向きな姿勢を示した。大会には民主党の支持基盤となってきた黒人の有力者らが集まり、米メディアは党の候補指名争いに向けた「顔見せイベント」になったと伝えた。団体を率いる著名な黒人運動指導者シャープトン師が出馬の意欲を聞くと、ハリ