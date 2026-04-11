【ワシントン共同】米首都ワシントンで10日、今年建国250年を迎える米国に日本が記念として寄贈した桜の苗木を植樹する式典が開かれた。出席した山田重夫駐米大使はあいさつで「桜の木々は日米の友情の象徴だ。両国の人々を将来にわたって結びつけてくれるよう願っている」と語った。式典は桜の名所として知られるポトマック川周辺で開かれ、米政府関係者や地元幹部も出席。山田大使ら日本側関係者と共に、桜の苗木の根元に土