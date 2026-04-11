東京駅八重洲北口すぐの「東京ギフトパレット」は、2026年4月11日から春限定の抹茶スイーツを展開しています。抹茶ラバーにはたまらなすぎる...・【東京會舘】マロンシャンテリー 抹茶抹茶風味のクリームと、丁寧に裏漉しした栗の甘露煮を合わせた春限定のマロンシャンテリー。鮮やかなグリーンカラーが印象的で、ほろ苦い抹茶と栗のやさしい甘さが絶妙なバランスです。トッピングの大納言が食感のアクセントになり、最後まで飽き