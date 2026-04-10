フォアダイスとは、唇や性器にできるブツブツとした見た目の生理現象のことで、毛穴のない所に皮脂腺ができることで発生します。 実は多くの方に見られる生理現象ですが、聞き慣れない病気であり、性器にも発生するため性感染症だと思われる方も多いのではないでしょうか。 そこで本記事では、フォアダイスは自然治癒するのかなどを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「フォアダイス」を発症すると現れる症状