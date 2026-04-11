サッカー日本代表が“聖地”ウェンブリーで新たな歴史を刻んだ。4月1日に行われた親善試合で、日本はイングランドを1-0で破った。“サッカーの母国”を相手に収めた価値ある勝利だった。【写真】サッカー選手の夫が羨ましい…韓国美女アナ、圧巻ボリューム炸裂の大胆SHOT31年前、同じ場所で日本は「ユースチームのようだ」という嘲笑の中で敗北を受け入れなければならなかった。しかし、今や状況は一変した。日本はもはや単なる挑