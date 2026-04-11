資産を増やし続ける人は、稼ぎ方よりも「支出」に大きな特徴があるという。超富裕層の領収書を30年にわたって見続けてきた筆者が、共通する「8つのストック支出」を明かす。※本稿は、富裕層専門税理士の森田貴子『億万長者になるお金の使い方 富裕層の領収書1000万枚見てきた税理士が教える』（SBクリエイティブ）の一部を抜粋・編集したものです。お金を守る力がないといくら稼いでも富を失うこれまで私は、30年にわたり申告書