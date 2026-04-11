■今週の相場ポイント 1.日経平均は2週ぶり急反発、一時5万7000円回復 2.週初手掛かり材料難、前週末の欧米株休場で 3.米国・イランが停戦で電撃合意、和平協議へ 4.一気にリスク選好ムードに、全体相場は急騰 5.ファストリ大幅高、通期業績予想を上方修正 ■週間 市場概況 今週の東京株式市場で日経平均株価は前週末比3800円(7.1％)高の5万6924円と、2週ぶりに大幅上昇した。 今週は買い戻しの動