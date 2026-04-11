かれんな花びらが顔をのぞかせているのは桜の名所「松前公園」です。見ごろを迎えていたのはサクラの品種のひとつ「冬桜」。（松前町役場産業振興課松浦慎也さん）「こちらが松前町のサクラの開花標準木となります」園内のソメイヨシノはまだつぼみの状態でした。開花予想は１３日とされ、松前町ではゴールデンウイークにまたがる４月１８日から５月１０日まで「松前さくらまつり」が開