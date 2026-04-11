県内各地、サクラはすでに葉ザクラとなったところが多いですが、春はまだまだこれから。 見ごろの花もたくさんあります。 春の花を楽しめるスポットを取材しました。 ※詳しくは動画をご覧ください サクラと入れ替わるように楽しめるのが、例年は4月中旬～下旬に見ごろを迎えるツツジです。 ツツジの名所「諫早公園」では、少しずつ咲き始めていて、見ごろが楽しみです。 公園内に植えられているツツ