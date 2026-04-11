昨年9月と今年1月に発生した民間無人機（ドローン）の北朝鮮侵入事件に関して、韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は遺憾の意を表明した。北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の妹・金与正（キム・ヨジョン）朝鮮労働党総務部長は評価する談話を発表したが、韓国の野党は「屈辱的」と反発した。ハンギョレ新聞によると、李大統領が公開会議の場で、北朝鮮に向けた謝罪ともとれるメッセージを自ら発表したのは初めてだ