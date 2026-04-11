最新のJNN世論調査で高市内閣の支持率が先月調査からほぼ横ばいの71.5％で依然として高い支持率を維持していることがわかった。【写真を見る】高市政権「支持71.5％」も石油不足に7割が不安…ガソリン補助金は2か月で底の可能性政府は「供給確保」強調も懸念拭えず【JNN世論調査解説】中東情勢を受けて、政府のこれまでの石油製品などの高騰対策も7割の人が評価している結果となった。一方で、今後石油製品が国内から不足するの