なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は今月アメリカ遠征を行い、FIFAランキング2位で、2024年パリ五輪金メダルを誇る世界女王アメリカとの3連戦を迎える。【映像】世界女王アメリカの怖すぎる若きエース2027年に予定されている女子ワールドカップに向けた大事な強化試合に向けて、4月8日放送の『ABEMAスポーツタイム』でアメリカのキープレイヤーが紹介された。女子のアメリカ代表はこれまでにワールドカップを4回、オリンピ