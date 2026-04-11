「越前セーフティマネージャー」が路面標示の意味を説明する動画（インスタグラムから）福井県警越前署は、越前市で働くブラジルやインドネシア国籍の外国人約20人をボランティアとして「越前セーフティマネージャー」に任命している。交流サイト（SNS）を通じ、日本の交通ルールやマナーを母国語で発信してもらい、交通安全意識を高める狙い。事故の減少につながったなどとして、2月下旬、署は活動に取り組む外国人に感謝状を贈