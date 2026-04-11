【ワシントン共同】トランプ米大統領は10日、自身の交流サイト（SNS）で、人工知能（AI）を組み込んだ米軍の分析システムを開発したデータ解析大手「パランティア・テクノロジーズ」を称賛した。対イラン軍事作戦を念頭に、同社が「極めて高い戦闘遂行能力を備えていることを証明した。敵に聞いてみればいい」と投稿した。米メディアによると、米軍はパランティアと協力して開発し、AIを搭載した「メーブン・スマート・システ