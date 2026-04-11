高い手をツモり、ライバルを圧倒する。ようやく魔王らしさが戻ってきた。「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月10日の第1試合はKONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）がトップを獲得し、チームにポストシーズン初勝利をもたらした。【映像】ダマテンからの猛襲！佐々木寿人の門前清一色この試合は東家からEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）、佐々木、赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）、セガサミーフ