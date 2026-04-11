【Buffaloes Inside】オリックスの4年目、杉澤龍外野手が“守護霊”に守られ、攻守の活躍でチームのピンチを救っている。「今まで、結果を欲しがっていました。でも、1戦1戦じゃなく、1球1球が勝負なので、どれだけそこに向け集中して準備をしていくかだと思います」。杉澤が好調の秘密を静かに切り出した。杉澤は秋田県出身。東北高（仙台市）、東北福祉大から2022年ドラフト4位でオリックスに入団。勝負強い打撃と、俊足を