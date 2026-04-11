これは筆者自身の体験談です。引っ込み思案で、家族以外の人にはなかなか話しかけられない5歳の息子。その性格が気になっていた私でしたが、工作イベントで竹とんぼがうまく飛ばなかったことをきっかけに、息子が自分からお店の人に質問する場面がありました。小さな一歩の大切さを感じた出来事です。 引っ込み思案の息子、なかなか声がかけられない 5歳の息子はとても引っ込み思案で、家族以外の人にはなかなか自分から話し