現地8日のブルージェイズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、敵地ブルージェイズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場した。6回1失点と好投し、打者としては43試合連続出塁とした一戦。球団専属カメラマンが捉えた1枚が、米ファンを魅了した。球団専属カメラマンのジョン・スーフー氏が切り取ったのは、敵地での一瞬だった。暗くなった球場内、ネクストで準備している大谷を観衆がスマホで撮影しよう