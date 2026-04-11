出産後の母親を支える「産後ケア」について、神戸市でオンライン対応が進んでいる。同市はこのほど、産後ケアの予約や申請手続きをオンライン化。利用者はインターネット上で施設の空き状況を確認しながら、申し込みを行えるようになった。抱き方やオムツの変え方など指導を受ける産後ケア産後ケア施設で母親が落ち着くことで赤ちゃんもよく眠るようになるという産後は体調や気持ちが不安定になりやすく、育児への不安を感じ