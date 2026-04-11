4月に入ってどうにも冴えない高市政権。1日に雑誌「選択」の電子版が公開した、ホルムズ海峡への自衛隊派遣めぐって高市早苗首相と今井尚哉・内閣官房参与との間で怒鳴り合いがあったとする記事が出て以降、他のメディアもにわかに「高市首相退陣説」といったフレーズを用いつつ、政局を予感させる記事を出し始めている。そんな空気を感じ取ってか、「X上で怪しげな動きが目立ち始めている」と週刊誌記者はこう語る。【もっと読