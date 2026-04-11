秋篠宮妃・紀子さまは公務に精力的に取り組まれている一方で、近年はメディアやSNS上で厳しい批判に晒されている。悠仁さまの警護に関する問題から、ファッションや所作までがそ、バッシングの対象となっている紀子さま。いったい、どうしてこのような状況が生まれているのか。【前後編の後編】【写真】紀子さまの白いセットアップを見る。ほか、秋篠宮さまと「修養団」の創立120周年記念大会に出席された姿なども。「秋篠宮家の