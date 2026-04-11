大阪・読売テレビは１１日、ラジオ番組を始動すると発表した。この日から期間限定で放送されるのはＰｏｄｃａｓｔ番組「ヨミ☆ラジ」（土曜・前７時更新、全７回）。同番組は「ラジオ放送を持たない読売テレビ“念願のラジオ番組”という位置づけ」（同局）だといい、ＮＨＫ、ＭＢＳ、ＡＢＣといったラテ兼営局をうらやましがっていた（はずの）読売テレビアナウンサーにとって夢にまで見た“開局”となる。メインパーソナリ