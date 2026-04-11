お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜後9：00〜）が12日放送される。今回は「家事が楽になるアイデア満載の家」が登場する。【スゴイ家】洗濯室に雲梯!?秘密があるランドリールーム田中と遼河が訪れたのは神奈川県藤沢市。旗竿地に建つ家だ。2025年築、ハイブリッド工法2階建ての敷地面積181.8平方メートル、20.9坪の家だ。旗竿地を