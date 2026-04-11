熊元プロレス（紅しょうが）が主演する、テレビ朝日系「ドラドラ大作戦」第5弾『大丸愛は選択する』第2話が11日深夜0時30分から放送される。【場面カット】王子様系沼らせホストを演じる小西詠斗＆本多大夢熊元プロレスが演じた大丸愛は、刑事課の『お人よし刑事』で、さまざまな事件に遭遇するのだが…。容疑者はいつも影や事情を抱えている訳あり男性ばかり。困っている人を放っておけない優しい性格と、子どもの頃から読み