7人組グループ・なにわ男子の大橋和也が、11日放送の日本テレビ系『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』（後7：00〜後9：54）に出演。「日本全国道の駅伝」企画に挑戦するも、大ピンチの事態に頭を抱えてしまう。【写真】スタジオには…真っ赤なシャツで登場した橋本涼今回、「日本全国道の駅伝」第8走者として北海道の道の駅を訪れた大橋。気合いを入れて挑むも、さっそく数々の試練に苛まれる。「これを食べたらほかのは食べ