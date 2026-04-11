パイレーツ戦の4回、右前打を放つカブス・鈴木＝シカゴ（共同）【シカゴ共同】米大リーグは10日、各地で行われ、カブスの鈴木は右膝の負傷から戦列復帰してシカゴでのパイレーツ戦に「5番・右翼」で今季初出場し、3打数1安打だった。今永は先発し、6回を無安打無失点、9奪三振と好投したが、勝敗は付かなかった。チームは0―2で敗れた。