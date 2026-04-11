タレントの榊原郁恵があす12日放送のABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット『華丸丼と大吉麺』（後1：25〜1：55）に出演する。【番組カット】照れくさそうに憧れのタレントと歩く博多大吉＆博多華丸博多華丸・大吉（華大）が街をゆったりと歩きながら、ただただ食べたい丼と麺を探し求める街ブラバラエティー。博多大吉が人生で唯一ファンレターを出したお相手、榊原郁恵をゲストに迎え、沼津港から届ける。そんなゲストを前に