読売テレビの虎谷温子アナウンサー（42）がMCを務める読売テレビのPodcast番組「ヨミ☆ラジ」（土曜午前7時、全8回）が11日、スタートした。同番組はラジオ放送を持たない同局の“念願のラジオ番組”という位置づけ。昨年9月に終了した朝の情報番組「す・またん！」でメインMCを務め、現在はアナウンスセンターで管理職として勉強中の虎谷アナがメインパーソナリティーに起用された。虎谷アナは「『ラジオやりたいんですよねぇ、で