大谷の人気は天井知らずだ(C)Getty Images日本人スターの人気が凄まじい。現地時間4月10日、本拠地レンジャーズ戦で来場者先着5万4000人に大谷翔平のボブルヘッド人形を配布するドジャース。ブルワーズとの昨季ナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦で飛び出した「1試合3本塁打＆10奪三振」の離れ業を称える打者バージョンの逸品だ。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る投手バージョンのボ