佐々木の復活にはメンタル面の改善が必要だと訴える声も多い(C)Getty Imagesドジャースの佐々木朗希はここまで2試合に先発登板し、0勝1敗、計9イニングで防御率7.00と不本意な成績となっている。2度目の登板となった現地時間4月4日のナショナルズ戦では2本塁打を浴び、6失点を喫してマウンドを降りた。その試合から現在まで話題となっているのが、佐々木の決め球でもあるフォークボールだ。バッテリーを組んでいたダルトン・ラッ