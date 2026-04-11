第2次トランプ政権の目玉だった政府効率化省（DOGE）。イーロン・マスクをトップに迎え大幅な歳出削減に成功したと喧伝されたが、その裏ではさまざまな問題が噴出していた。DOGEの功罪を教訓としながら、自民党と維新の会が構想する「政府効率化局（仮称）」の課題を考察する。※本稿は、シンクタンクの一般財団法人ネクストジャパン・イニシアティブ『政府破綻』（新潮社）の一部を抜粋・編集したものです。日本も大いに参考にす