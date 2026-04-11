EXILEの松本利夫（50）が10日、都内で、福井工大福井高校を運営する学校法人金井学園とLDH JAPANのダンスレッスンに関する基本契約の調印式に出席した。4月に設立した同校のダンス部へ、LDHが特別カリキュラムを提供。松本はスペシャルサポーターとして月1回指導に参加する。「ダンスで夢を持ち、夢を追い続けた先に何があるか教えたい。自分から立候補した」と明かし「夢の見つけ方や夢を追いかける方法、モチベーションの保ち方