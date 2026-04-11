ガールズグループILLITのWONHEE（ウォンヒ、18）が10日、都内でコスメブランド「rom＆nd」の新商品発表会に登壇した。グレーのミニ丈ワンピースにピンクのシャツ、メガネを合わせたキュートな衣装で登場し「よろしくお願いします」と流ちょうな日本語であいさつ。愛らしい雰囲気で会場を魅了した。かねてファンだった同ブランドのモデルに起用され「本当に不思議な、うれしい気持ちでいっぱいです。コスメを愛する代表として、素晴