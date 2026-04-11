瞳の印象をもっと可愛くアップデートしたい方に♡宮脇咲良プロデュースの人気カラコンブランドMOLAKから、新色が登場しました。ナチュラルなのにしっかり盛れる絶妙カラーで、毎日のメイクをより魅力的に。透明感も可愛さも欲張りたい方にぴったりの新作です♪ ナチュラルに盛れる新色2種 今回の新色は「Cherish Brown」と「Gray Bunny」の2種類。 チェリッシュブラウンは、じゅわっと溶け込むブ